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Иран отрече роля в инцидента край военното летище „Феърфорд“: Готови сме да сътрудничим

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Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Посланикът на Иран във Великобритания Али Мусави отрече Техеран да има каквато и да било роля в предполагаем заговор за нападение срещу британската военновъздушна база „Феърфорд“, съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на иранската държавна информационна агенция ИРНА, цитирана от БТА. 

Мусави заяви, че Иран е готов да сътрудничи на британските власти при разследването на случая.

Франс прес добавя, също позовавайки се на новинарската агенция ИРНА, че иранският посланик е призовал британското правителство да представи доказателства в подкрепа на обвиненията си, ако разполага с такива.

„Иранският посланик Али Мусави отново категорично отхвърли обвиненията, че Техеран е замесен в случая във военната база Феърфорд. Нека ако има доказателства за твърденията си, британското правителство да ги предостави“, се посочва в изявлението.

По-рано днес британския премиер Анди Бърнам заяви, че е „много вероятно“ предполагаемият план за нападение срещу авиобазата „Феърфорд“ във Великобритания да е бил координиран в Иран и че почти сигурно е бил дирижиран от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

След думите на Бърнам САЩ и техни съюзници, включително България, Великобритания, Австралия, Канада, Франция и Германия, предупредиха Иран да се въздържа от враждебни действия.

„Всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо", се казва в съвместното изявление на външните министри на 29 страни, публикувано от Държавния департамент на САЩ и британското външно министерство.

Иран

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