Един загина, а 19 бяха ранени при взрив на бомба в Северен Израел

Един човек е загинал, а 19 са били ранени при експлозия в Северен Израел, близо до границата с Ливан, съобщиха израелски медии, цитирани от ДПА. Предполага се, че взривът е причинен от невзривила се бомба.

Израелската служба за спешна медицинска помощ "Маген Давид Адом" съобщи следобед, че в резултат на експлозията са пострадали няколко души. На осем от ранените е оказана медицинска помощ на място за тежки и средно тежки наранявания. По информация на израелски медии, които се позовават на службата, на място е била констатирана смъртта на един човек.

Няколко израелски медии съобщиха, че сред пострадалите има ученици и учители, които били на поход в района.

Израелската армия заяви, че обстоятелствата около инцидента се разследват. Военнослужещи оказват помощ на мястото на експлозията, а към района са изпратени и хеликоптери на военновъздушните сили, пише БТА.

Засега не е известно какъв е невзривилият се боеприпас, за който се предполага, че е причинил експлозията. Не е ясно също дали той е останал от военните действия между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула".