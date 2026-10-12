Двама турци са арестувани за пожар в станция на Starlink в Полша

Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара в наземна станция в Полша на спътниковата услуга "Старлинк" (Starlink) през септември, съобщи Варшава и добави, че според нея Русия стои зад случилото се, предаде Ройтерс.

"Нямаме никакво съмнение, че руските служби стоят зад този акт на саботаж, и си струва да отбележим, че те все повече се насочват към лица, свързани с престъпния свят", заяви на пресконференция полският министър по въпросите на специалните служби Томаш Шемоняк.

Официални представители на няколко страни от ЕС от месеци предупреждават, че Русия извършва из цяла Европа саботажни действия, както и кибер- и хибридни атаки с цел да подкопае подкрепата за Украйна. Москва определя подобни обвинения като безпочвени и резултат от антируска истерия.

Пожарът в станцията на "Старлинк" в Централна Полша, който стана на 23 септември тази година, обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, целящ да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия, съобщи БТА.

През 2022 година Илон Мъск осигури достъп на Въоръжените сили на Украйна до "Старлинк" по молба на Киев, в първите дни след пълномащабната руска инвазия. Впоследствие Полша обяви, че заплаща достъпа на Украйна до "Старлинк", припомня Ройтерс.