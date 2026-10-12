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Хутите: Ще има бърз и болезнен отговор, ако САЩ се намесят във войната в Йемен

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Мохамед ал Бухаити КАДЪР: Екс/@londonbaithead

Един от членовете на висшето ръководство на йеменските бунтовници хути предупреди САЩ, че ще получат „бърз и болезнен отговор“, ако се намесят във войната в Йемен, след като се появи информация, че Саудитска Арабия е помолила за помощ за справяне с групировката, предаде Франс Прес, цитирана от БТА. 

„Ако САЩ се включат в агресията срещу Йемен, ние няма дълго да обмисляме как да отговорим, а ще има бърз и болезнен отговор, насочен срещу САЩ и всички техни интереси в региона“, заяви членът на Политическото бюро на хутите Мохамед ал Бухаити.

Той също така предупреди „всички служители и работници в саудитските петролни съоръжения и летища да стоят настрана от тези обекти, тъй като те вече са легитимни цели“.

До предупреждението на хутите се стига, след като американският президент Доналд Тръмп в събота заяви, че ще реши „много скоро“ дали страната му да се присъедини към саудитските удари срещу йеменските бунтовници след нападението на подкрепяните от Иран бойци срещу летището в Рияд.

Мохамед ал Бухаити КАДЪР: Екс/@londonbaithead

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