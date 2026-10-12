Саудитската коалиция: Свалихме балистична ракета на хутите, изстреляна по Рияд

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Саудитската коалиция, воюваща срещу йеменските хути, съобщи, че е свалила балистична ракета, изстреляна от проиранската групировка срещу Рияд. Дотук се стига на фона на продължаващите боеве между двете страни, предаде Ройтерс.

Преди това Саудитска Арабия обяви тревога за възможна "вражеска заплаха" за Рияд, както стана ясно от съобщение до потребителите на местните мобилни оператори, видяно от журналисти на Ройтерс и Франс прес.

"Районът е под заплаха от вражеско въздушно нападение. Моля запазете спокойствие, стойте вкъщи или на безопасно място далеч от прозорци и врати", се казваше в съобщението.

Журналисти на Франс прес съобщиха, че малко след получаването на есемеса, в Рияд са проехтели няколко взрива.

Хутите атакуват саудитските пристанища и обекти от петролната промишленост в хода на бързо разрастващ се конфликт, избухнал като част от по-широкото противопоставяне между САЩ и Иран в региона, съобщи БТА.

Междувременно Британската организация за морски търговски операции съобщи, че танкер, преминаващ през Ормузкия проток, е бил ударен тази вечер от неуточнен снаряд.

Корабоплаването през двата стратегически за доставките на енергоносители по море протока, Ормуз и Баб ел Мандеб остава до голяма степен парализирано заради двата въоръжени конфликта в Иран и Йемен.