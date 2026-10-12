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ЕС разширява преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова

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СНИМКА: Pixabay

Европейският съюз разширява преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова, след като представителите на 27-те държави членки се споразумяха днес в Люксембург да започнат преговори по още две тематични области, предаде ДПА.

Става въпрос за единния пазар, както и за конкурентоспособността и приобщаващия растеж, съобщи ирландското председателство на Съвета на ЕС.

Единният пазар обхваща свободното движение на стоки, услуги, капитали и работници, докато областта на конкурентоспособността включва въпроси като икономическата и данъчната политика, образованието и научните изследвания.

Решението за разширяване на преговорите се разглежда като важен знак за двете страни, че усилията им за реформи дават резултат. Особено за Украйна, която вече пета година е подложена на военни нападения от страна на Русия, тези реформи изискват огромни усилия.

Преговорният процес за присъединяване към ЕС има за цел да гарантира, че страната кандидат отговаря на всички изисквания за членство. За да бъде по-лесно управляем, той е разделен на 35 т.нар. преговорни глави, пише БТА. 

От тях 33 са разпределени в шест тематични области, известни като клъстери. Приключването на преговорите, особено с Украйна, не се очаква преди следващото десетилетие. Според експерти страната все още е далеч от изпълнението на стандартите на ЕС, особено в области като борбата с корупцията.

Освен Украйна и Молдова към членство в ЕС се стремят и държавите от Западните Балкани – Черна гора, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Косово.

Черна гора е постигнала най-голям напредък в процеса на присъединяване към ЕС. Наскоро беше направена оценка, че страната, чието население е едва около 620 000 души, е в състояние да приключи преговорите за присъединяване до края на 2026 г., при условие че запази темпото на реформите.

Очаква се темата за разширяването на ЕС да бъде обсъдена и на срещата на върха на лидерите на Съюза в Брюксел в четвъртък вечер.

СНИМКА: Pixabay

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