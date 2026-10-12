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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23722949 www.24chasa.bg

ЕС смята да се придържа към целта за глобалното затопляне

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СНИМКА: Пиксабей

Държавите членки на ЕС финализираха позицията си за ноемврийската конференция на ООН по изменението на климата и министрите ще призоват за по-бърз преход към чиста енергия, въпреки че изглежда, че настоящата цел затопляне с 1,5 градуса по Целзий тази година ще бъде превишена, предаде ДПА.

Страните членки призоваха за спешни и амбициозни мерки за борба срещу климатичните промени и „бързи, основаващи се на науката действия, вкоренени в многостранния подход за ограничаване на глобалното затопляне“.

Подходът „превишаване – връх – спад“ е най-добрият останал вариант за постигане на целта, обявиха страните след среща на министрите на околната среда в Люксембруг.

Трябва да се избегне всяко следващо дори минимално затопляне и развитието трябва да бъде върнато по пътя към 1,5 градуса в съответствие с най-добрите научни доказателства, се казва в прессъобщение.

Климатичната конференция на ООН в Париж през 2015 г. постави за цел да бъде ограничено повишаването на средната температура на планетата до не повече 1,5 градуса над нивото от преди индустриалната революция.

На предстоящата конференция в турския курорт Анталия ЕС иска да се съсредоточи върху превръщането на постиганите споразумение в конкретни действия, пише БТА. 

В позицията на блока също така се подчертава планираното постепенно оказване от изкопаемите горива.

„Важно е ние като европейци да влезем в преговорите единни“, заяви германският министър на околната среда Карстен Шнайдер. Той добави, че участниците в конференцията искат да дадат нов тласък на оказването от изкопаемите горива и на преминаването към устойчиви решения за електроенергия.

„Това е необходимо, за се върнем по пътя към 1,5 градуса, но също така помага огромни икономически възможности“, заяви Шнайдер.

СНИМКА: Пиксабей

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