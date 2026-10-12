Двама загинаха, а най-малко 7 бяха ранени при руски удар в Киев (Видео)

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Двама души загинаха, а най-малко седем са ранени при руски удар срещу многоетажна жилищна сграда в предградие на украинската столица Киев, съобщиха днес представители на властите, цитирани от Ройтерс.

Прокуратурата в Киев съобщи в Телеграм, че един човек е загинал след удар срещу 25-етажната жилищна сграда. Оттам уточниха, че тялото на втора жертва е открито в автомобил до сградата, пише БТА.

Според прокуратурата при нападението са ранени седем души, докато кметът Виталий Кличко съобщи за 11 пострадали, трима от които се лекуват в болница.

На снимки, публикувани в неофициални канали в Телеграм, се виждат части от жилищната сграда, обхванати от пламъци.

Руските нападения срещу Киев и други украински градове, които преди се извършваха предимно през нощта, вече нарушават ежедневието на жителите почти денонощно.

При отделна руска ракетна атака в Донецка област в Източна Украйна са загинали най-малко трима цивилни, съобщиха властите, цитирани от ДПА. A Russian strike hit the grounds of the Seven residential complex in Kyiv, according to local media. A large fire broke out in the courtyard. A children’s playground and parked vehicles are burning. #Ukraine https://t.co/6L3a9OHM3R — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2026

Украинската прокуратура съобщи в социалните мрежи, че при нападението срещу селището Черкаске в Краматорски район са ранени още четирима души.

Според информацията най-малко една еднофамилна къща е разрушена при обстрела на жилищния район с реактивна система за залпов огън „Смерч“.