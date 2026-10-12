Мерц и Зеленски: Русия да спре атаките по енергийната инфраструктура на Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на Украйна Володимир Зеленски разговаряха по телефона и се съгласиха, че Русия трябва да се присъедини към едно взаимно прекратяване на атаките по енергийната инфраструктура, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Зеленски е информирал Мерц относно големите руски удари по украински граждански и енергийни обекти през уикенда, заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус. Мерц е изразил солидарността на Германия с Украйна, допълни той.

Разговорът последва критики на американския президент Доналд Тръмп по адрес на Зеленски в събота. Тогава Тръмп заяви, че е време украинците да си изберат нов лидер. Ден след това Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се съгласили на прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и че това временно примирие влиза в сила незабавно. Зеленски каза, че за него това е новина. А украинските власти съобщиха за атаки по енергийната мрежа в Киев и във Харков. След това Зеленски заяви, че би приел предложението за прекратяване на огъня, но добави, че Русия все още не е отговорила на него.

По-рано днес украинският лидер каза, че е говорил с европейски лидери, в това число Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и полския премиер Доналд Туск.

"Всеки има абсолютно ясна позиция. Украйна трябва да бъде подкрепена, а на Русия не бива да се дава шанс да предизвика разделение между Украйна и Европа“, заяви Зеленски.

Той изрази благодарност за вече предоставената подкрепа. „Най-важното нещо е, че има пакети от помощи, които вършат работа на нашата отбрана и за нашата защита“, заяви той.