ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моят Лео Меси - 21 години от Лайпциг през Доха до ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23723120 www.24chasa.bg

Самоуби се актьорът Ар Джей Мит, играл в сериала "В обувките на сатаната"

2320
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Актьорът Ар Джей Мит, най-известен с ролята си на Уолтър Уайт-младши в телевизионния сериал "В обувките на сатаната" (Breaking Bad), е мъртъв.

TMZ съобщава, че той е починал в понеделник в Тексас. Според изданието се е самоубил на 34-годишна възраст. Правоохранителните органи съобщават, че разследването на обстоятелствата около смъртта му продължава.

Мит играеше Уолтър Уайт-младши, син на главния герой от Breaking Bad, появявайки се в 53 от 62-та епизода на сериала от 2008 до 2013 г.

След края на сериала той продължава да играе във филми и телевизионни сериали, включително Switched at Birth и Guardians of Justice, работи като модел и се застъпва за правата на хората с увреждания.

Актьорът е диагностициран с церебрална парализа в ранна възраст.

„С дълбока тъга съобщаваме за трагичната кончина на обичания актьор, филантроп и страстен защитник на хората с увреждания Ар Джей Мит. Опирайки се на собствения си опит от живота с церебрална парализа, той внесе автентичност в ролята и създаде платформа за повишаване на осведомеността относно уврежданията и приобщаването", се казва в изявление на неговия представител.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си