Самоуби се актьорът Ар Джей Мит, играл в сериала "В обувките на сатаната"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Актьорът Ар Джей Мит, най-известен с ролята си на Уолтър Уайт-младши в телевизионния сериал "В обувките на сатаната" (Breaking Bad), е мъртъв.

TMZ съобщава, че той е починал в понеделник в Тексас. Според изданието се е самоубил на 34-годишна възраст. Правоохранителните органи съобщават, че разследването на обстоятелствата около смъртта му продължава.

Мит играеше Уолтър Уайт-младши, син на главния герой от Breaking Bad, появявайки се в 53 от 62-та епизода на сериала от 2008 до 2013 г.

След края на сериала той продължава да играе във филми и телевизионни сериали, включително Switched at Birth и Guardians of Justice, работи като модел и се застъпва за правата на хората с увреждания.

Актьорът е диагностициран с церебрална парализа в ранна възраст.

„С дълбока тъга съобщаваме за трагичната кончина на обичания актьор, филантроп и страстен защитник на хората с увреждания Ар Джей Мит. Опирайки се на собствения си опит от живота с церебрална парализа, той внесе автентичност в ролята и създаде платформа за повишаване на осведомеността относно уврежданията и приобщаването", се казва в изявление на неговия представител.