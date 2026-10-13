Разследват бившия президент на Боливия Ево Моралес за убийство и изтезания

Боливийската прокуратура обяви началото на ново разследване срещу бившия президент, левичаря Ево Моралес, по подозрения за убийство и изтезания, свързани с полицейска операция, при която през 2009 г. загинаха трима европейци, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тогава полицейски отряд нахлу в хотел в Санта Крус, в източната част на страната, и застреля трима мъже: гражданина на Боливия и Хърватия Едуардо Роса Флорес, ирландеца Майкъл Дуайър и румънеца от унгарски произход Арпад Маджароши. Двама души бяха арестувани и после съобщиха, че са били подложени на изтезания.

По онова време правителството на Боливия каза, че групата подготвя сепаратистко движение, финансирано от дясноориентирания икономически елит на Санта Крус. Според властите тримата мъже са били убити при престрелка - версия, която бързо беше оспорена.

Новото разследване започна малко след ареста на Рохер Мариака, назначен за главен прокурор през 2024 г. от парламента, който тогава беше контролиран от Движението към социализъм, партията на Ево Моралес. Мариака е обвинен във връзки с наркотрафика.

В писмо до Върховния съд главният прокурор, изпълняващ временно длъжността, Хосе Армандо Уриосте уточни, че разследването обхваща и бившия вицепрезидент Алваро Гарсия Линера.

То е започнато след жалба, подадена от десните парламентаристи Томаса Ярхуи и Родриго Антонио. Последният потвърди пред Франс прес, че става дума за случая, известен като „аферата с хотел „Лас Америкас"..

Семействата на загиналите и пострадалите отнесоха случая до Междуамериканската комисия по правата на човека. През 2021 г. комисията заключи, че боливийската държава е извършила нарушения на човешките права, и предаде случая на Междуамериканския съд по правата на човека.

Моралес се укрива в своя бастион в района Чапаре, в централната част на страната, Той вече е обект на две заповеди за арест. Едната е свързана с предполагаемата му роля в протестите, парализирали страната през май и юни. Другата е за предполагаем трафик на хора, във връзка с негова интимна връзка с непълнолетна, от която той според обвиненията има дъщеря. Моралес отрича обвиненията.