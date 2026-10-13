Арестуваха ирански адвокат, организирал сватба в затвора преди екзекуция

Ирански адвокат, помогнал за организирането на сватбата в затвора на млад иранец, екзекутиран на 5 октомври във връзка с протестите през януари, е бил арестуван, съобщиха в понеделник правозащитни организации, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

25-годишният Алиреза Сепахи се оженил за 22-годишната Махшад Кашани, която също е била в затвора, в деня преди обесването му. Церемонията била проведена по телефона от техния адвокат в присъствието на бащите на двамата младоженци. И двамата били задържани в началото на годината и настанени в различни затвори в Исфахан, в централната част на страната.

Адвокат Амирсалар Давуди бил арестуван в неделя от цивилно облечени служители, докато присъствал на съдебно заседание в Революционния съд в Исфахан, където защитавал Махшад Кашани. Тя изтърпява петгодишна присъда лишаване от свобода.

Арестът беше потвърден от базираната в САЩ неправителствена организация „Агенция за новини на активистите за правата на човека", която не разполага с информация къде се намира в момента адвокатът.

Известният юрист, който и в миналото е бил арестуван неколкократно, е поел защитата на няколко души, задържани по време на антиправителствените протести през януари, потушени със сила от режима в Техеран. Сред тях са 21-годишните близначки Таранех и Ромина Рахими, осъдени съответно на смърт и на 36 години затвор за деяния, извършени в Исфахан по време на протестната вълна. Техният братовчед Масуд Нурмохамади, който живее в САЩ, разказа, че адвокатът Давуди е защитавал безплатно няколко участници в протестите.

Обвинен в съпричастност към смъртта на четирима полицаи по време на протестите, Алиреза Сепахи първоначално е трябвало да бъде екзекутиран през юли. Сърдечен удар обаче отложил изпълнението на присъдата, която в крайна сметка била приведена в изпълнение тази есен.

Според неправителствени организации през последните месеци Иран е екзекутирал 34 души във връзка с протестите през януари. Целта била да се всява страх сред населението на фона на войната със САЩ.