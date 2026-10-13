Ройтерс: Сделката за руския дизел цели да върне Русия на масата за преговори

Пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп са заявили пред украински представители по време на среща в петък в Маями, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори след провала на предишните усилия за започване на устойчиви разговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на американски официални източници.

Специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър са заявили по време на среща с украинската делегация в Маями, че руският президент Владимир Путин не е готов да преговаря за прекратяване на продължаващата вече четири години и половина война в Украйна. Според двама от източниците, пожелали анонимност, споразумението за руския дизел, обявено миналата седмица, можело да помогне за възобновяване на тристранните преговори. Третият източник заяви, че американските представители са обяснили на украинците, че споразумението за дизела може да помогне за „смекчаване“ на позицията на Москва, отчасти защото „изпраща сигнал, че Тръмп е отворен към сключването на споразумения с Русия“.

Според споразумението Русия ще достави над 2,25 милиона барела дизел за американския и световните пазари. То предизвика остра реакция от страна на някои американски законодатели, които твърдят, че то ще осигури на Москва средства за продължаване на войната, без Путин да бъде принуден да направи отстъпки за прекратяване на конфликта.

Вчера Тръмп публично защити споразумението, като го определи като „правилния избор за американския народ“.

Тръмп твърди, че споразумението ще понижи цените на енергията в САЩ. Високите цени се превърнаха в политически проблем за Републиканската партия преди ключовите междинни избори, които ще определят контрола над Конгреса.

Според двама от източниците Къшнър е заявил на срещата, че Тръмп иска и Украйна да прекрати ударите по руски нефтопреработвателни заводи. Той е повторил, че администрацията вече неколкократно е отправяла това искане.

Тръмп твърди, че украинските атаки по руски нефтопреработвателни предприятия повишават световните цени на горивата, но повечето експерти посочват войната в Иран като основен фактор за високите цени.

„Идеята беше САЩ да могат да се върнат при руснаците и да им кажат: „Вижте, украинците спряха ударите, а ние ви предоставихме тази сделка. Сега е ваш ред да направите нещо“, заяви един от източниците.

В неделя Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, няколко дни след като представи споразумението за дизела. Двете воюващи страни обаче не са потвърдили примирието. Вчера руските сили нанесоха удари по енергийни обекти в Украйна, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли предложението на Зеленски за пълно 60-дневно примирие.

Един от запознатите със срещата в Маяни каза, че споразумението за дизела е само част от по-пространните разговори за връщането на Украйна и Русия на масата за преговори и прекратяването на войната. По думите му на срещата са били обсъдени и гаранциите за сигурността на Украйна, без да бъдат предоставени допълнителни подробности.

Украинските представители, участвали в срещата, са посрещнали скептично американския подход, който според тях се основава на използването на търговски споразумения за умиротворяване на Русия.

Администрацията на Тръмп вече е правила опити да привлече Путин чрез предложения за облекчаване на санкциите и потенциални споразумения за полезни изкопаеми. Нито една от тези инициативи не е довела до съществена промяна в основните искания на Русия или до съгласието ѝ за всеобхватно споразумение за прекратяване на огъня.

Източникът, близък до Кремъл, заяви, че Путин ще се върне на масата за преговори едва когато „получи останалите 11 процента от Донбас“, което той ще представи пред собствения си народ като победа. Украйна заявява, че няма да отстъпи повече територии на Русия, но допуска замразяването на конфликта по съществуващата фронтова линия да послужи като основа за мирно споразумение.

По време на срещата в Маями Къшнър и Уиткоф са подчертали пред украинските представители „всичко, което САЩ са направили за Украйна“, включително предоставянето на военна и разузнавателна подкрепа на украинските сили, съобщи един от източниците. Според двамата запознати със срещата източници и един от участниците в нея американците не са заплашвали да прекратят тази подкрепа, ако Украйна не се съгласи да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи.

Срещата в Маями, в която са участвали и европейски представители, а представители на Световната банка са се включили дистанционно, се състоя след посещенията на Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев през септември.

Напрежението между САЩ и Украйна се засили след обявяването на споразумението за дизела между Вашингтон и Москва. Зеленски определи решението на САЩ като „слабо“ и като „подарък за Путин“. В събота Тръмп заяви, че Зеленски „е можел да сложи край на тази война много пъти“ и че украинците трябва „да си изберат нов президент“.

Част от продължилата няколко часа среща в Маями е била посветена на средствата за възстановяване на Украйна и необходимостта Киев да формализира плановете си за инвестиции в страната, съобщиха запознати с разговорите лица.

Украинците са напуснали срещата в Маями, без да поемат официални ангажименти, но дали сигнал, че биха се съгласили на енергийно примирие, при условие че Русия също го спазва.