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Силни бури в Халкидики, ветрове до 9 бала в Егейско море

Бойка Атанасова, Атина

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Вятър Снимка: Пиксбей

Силни дъждове и гръмотевични бури се очакват във вторник, 13 октомври, в Халкидики, който ще бъде в центъра на влошаването на времето в Централна Македония

Според извънредния бюлетин на Гражданска защита интензивните валежи ще продължат от обяд до късно през нощта. Възможни са и локални градушки.

В сряда, 14 октомври, силни дъждове и бури се прогнозират главно за Спорадите, Източна Тесалия и Евбея. В Северно, а постепенно и в Централно Егейско море се очакват много силни североизточни ветрове със скорост 8–9 бала по скалата на Бофорт.

За Солун бюлетинът не посочва изрично силни дъждове, но службите на област Централна Македония са в готовност за евентуални проблеми.

Гражданска защита призовава хората да обезопасят предметите, които вятърът може да отнесе, да проверят улуците и да избягват преминаването през дерета и водни потоци по време на валежите и няколко часа след тях. Препоръчва се ограничаване на ненужните пътувания и спазване на указанията на властите.

Вятър Снимка: Пиксбей

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