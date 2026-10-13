Мицотакис пътува с първия обновен влак на атинското метро

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Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пътува с първия основно обновен влак по линия 1 на атинското метро по повод пускането му в движение. Той се качи на станция „Тисио" и пътува до „Мосхато", като разговаря с пътници и гости на Атина.

По време на пътуването премиерът се запозна с подобренията в композицията, нови двигатели, модернизирана климатизация, видеонаблюдение и по-добра достъпност за хора с увреждания. Подменени са седалките, настилките и прозорците, монтирани са LED осветление и нови информационни екрани.

След пътуването Мицотакис призна, че линия 1 е в тежко състояние заради остарелите влакове, но подчерта, че обновяването вече е започнало. Програмата предвижда реконструкция на общо 14 композиции и се очаква да приключи през 2027 г.

Премиерът заяви, че наред с модернизацията трябва да бъдат съкратени и интервалите между влаковете. Според него по-честият и надежден обществен транспорт е ключов за намаляване на задръстванията в столицата.

Реконструкцията се извършва във Волос по договор с испанската компания CAF.