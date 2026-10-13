Минималната заплата в Гърция се очаква да достигне 1000 евро през 2028 г.

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Две увеличения на минималната заплата в Гърция до 960 евро през април 2027 г. и до 1000 евро през януари 2028 г., предвижда правителственият план, според публикация на TodayPress. Посочените суми са брутни.

Изданието съобщава, че всяко увеличение ще бъде с по 40 евро спрямо сегашните 920 евро. За служителите с право на три признати тригодишни периода трудов стаж минималното брутно възнаграждение се очаква да достигне 1300 евро през 2028 г.

От 1 април 2027 г. се предвижда и намаляване на осигурителните вноски за работещите в частния сектор с 0,5 процентни пункта. Това би увеличило сумата, която получават след удръжките.

Според примерните изчисления в публикацията 23-годишен служител без добавка за стаж би получавал нетно 836 евро през април 2027 г. и 871 евро през януари 2028 г., спрямо 797 евро сега.

За 34-годишен служител с три признати тригодишни периода стаж нетното възнаграждение е изчислено на 999 евро през април 2027 г. и 1035 евро през януари 2028 г., спрямо сегашните 959 евро.

Допълнително увеличение на нетните доходи се очаква от планираните за януари 2027 г. данъчни промени. Като пример изданието посочва 45-годишен служител с три деца и брутна заплата от 2000 евро: нетният му доход би нараснал от 1621 на 1733 евро през януари, а през април на 1743 евро.

Конкретният размер на нетното възнаграждение ще зависи от окончателните мерки, заплатата, възрастта, признатия стаж и семейното положение на служителя.