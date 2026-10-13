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Отломки от дронове нанесоха щети в руския град Невинномиск, експлозии са чути в Киев

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Военен дрон. Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Падащи отломки от дронове са нанесли щети в промишлена зона в руския град Невинномиск, в южния Ставрополски край, предаде Ройтерс.

„Масирана въздушна атака в Ставропол е отблъсната благодарение на силите за противовъздушна отбрана. Нощта беше много напрегната за тях. Според оперативна информация няма жертви и няма последствия на място в Солнечнодолск. В индустриалната зона на Невинномиск са регистрирани щети от паднали отломки от безпилотни летателни апарати. Продължава огледът на поразените места и оценката на последиците, започнали са възстановителни дейности", написа в приложението Телеграм губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров, цитиран от ТАСС и от БТА.

В Невинномиск има голям химически завод, наред с други индустриални съоръжения.

Междувременно експлозия е била чута в украинската столица Киев тази нощ, съобщава свидетел пред Ройтерс.

Освен това Русия е ударила най-малко шест обекта на енергийната промишленост по време на въздушни удари в Украйна вчера, отбеляза агенцията.

Руски дронове са нанесли щети на терминал в украинския пристанищен град Николаев при атаки през нощта, написа в Телеграм изпълняващият длъжността областен управител Георгий Решетилов.

Бе съобщено и за нови жертви в североизточния град Харков, втори по големина в Украйна след Киев. „Три тела бяха извадени изпод развалините в Харков", съобщи кметът Игор Терехов в Телеграм.

Военен дрон.

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