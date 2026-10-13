„Виза“ с одобрение за подготовка на бизнес операции с банкови карти в Китай

Американската платежна компания „Виза" (Visa) получи одобрение да започне подготовка за създаване на бизнес за клиринг на банкови карти в Китай, предаде Блумбърг, цитирана от БТА. Решението придвижва дългогодишните ѝ усилия за достъп до вътрешния китайски пазар, но все още не ѝ позволява да започне дейност.

Народната банка на Китай (китайската централна банка, б. ред.) е дала одобрението на подразделението на компанията в Пекин, съобщи днес официалната информационна агенция „Синхуа". То трябва да приключи подготовката в рамките на една година, след което да кандидатства за лиценз за клирингова дейност.

„Ние високо ценим важната роля на лидерите на САЩ и Китай в поддържането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между най-големите икономики в света", заяви главният изпълнителен директор на „Виза" Райън Макинерни.

Компанията е подала заявление за лиценз още през 2017 г., според местни медии. Конкурентът „Мастъркард" (Mastercard) получи одобрение за подготовка на подобен бизнес през 2020 г., а няколко месеца по-късно съвместното предприятие на „Американ Експрес" (American Express) в Китай беше одобрено да започне да предоставя клирингови услуги за банкови карти.

Достъпът на чуждестранни компании до вътрешния китайски пазар за картов клиринг от години е спорен въпрос в търговските отношения между Вашингтон и Пекин.

По-рано тази година президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е поставил въпроса за достъпа на „Виза" до пазара по време на срещата си с китайския президент Си Цзинпин в Пекин. Макинерни придружаваше Тръмп при посещението през май.

В края на септември двамата президенти се срещнаха във Вашингтон и договориха удължаване на търговското примирие. Нова среща между тях се очаква през ноември в Шънджън в рамките на форума на икономическите лидери на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК).

Китай обяви през юни 2015 г., че чуждестранни доставчици на клирингови услуги за банкови карти могат да кандидатстват за лицензи чрез местни подразделения или придобивания. Мярката беше насочена към премахване на дългогодишния монопол на държавната компания „Чайна ЮниънПей" (China UnionPay).

„Виза" обаче навлиза на значително променен пазар, отбелязва Блумбърг. Местните мобилни платформи „Алипей" (Alipay) и „УиЧат Пей" (WeChat Pay) се превърнаха в основни канали за ежедневните плащания, като до голяма степен заобикалят традиционните картови мрежи.

Към края на 2025 г. в Китай са били в обращение 10,2 млрд. банкови карти. Общата стойност на трансакциите с тях през годината е достигнала 963,6 трилиона юана, или около 144 трилиона долара, според данни на китайската централна банка.