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Тръмп обмисля отстраняването на посланичката на САЩ в Гърция, адвокатите ѝ отхвърлят обвиненията

Бойка Атанасова, Атина

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снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля отстраняването на посланичката на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл след публикации с обвинения за използване на политически връзки в полза на частни интереси. Нейните адвокати отричат неправомерно поведение и твърдят, че в основата на част от обвиненията стои спор за неизплатени възнаграждения.

„Обмисляме го. Не сме доволни", заяви Тръмп в понеделник пред журналисти в Белия дом, съобщава АНА-МПА. Според цитирана информация на CNN решение за бъдещето на Гилфойл се очаква скоро.

Публикации на Wall Street Journal твърдят, че бившата водеща на Fox News и бивша годеница на Доналд Тръмп-младши е използвала политическите си контакти за обслужване на частни интереси.

Сред обвиненията е твърдението, че тя е поискала от дарителя на Тръмп Ерик Дитърс 100 000 долара за погасяване на задължение по кредитна карта American Express, като му е предложила достъп до представители на американската администрация. Други публикации поставят въпроси за присъствието на лобист на частни дипломатически срещи.

Обвиненията не са доказани. Адвокатите на Гилфойл Джеси Бинал и Дейвид М. Шварц отричат тя да е извършила незаконни или неприемливи действия.

Към момента в цитираните публикации не се съобщава за окончателно решение за отстраняването на Гилфойл.

снимка: Ройтерс

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