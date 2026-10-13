Актьорът Ар Джей Мит от „Breaking Bad” почина на 34 години

Актьорът и защитник на правата на хората с увреждания Ар Джей Мити почина на 34-годишна възраст, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение от властите и на неговото семейство. Тъй като той страдаше с церебрална парализа, неговата роля в сериала „В обувките на Сатаната“ (Breaking Bad) се превърна в една от най-важните и автентични прояви на хора с увреждания на малкия екран, отбелязва АП.

Мити е починал в понеделник в Браунсвил, щата Тексас. Според местната полиция сигналът е бил подаден около обяд местно време. Когато служителите пристигнали на място, актьорът вече бил мъртъв. Обстоятелствата около смъртта му се разследват, като засега няма данни за насилствени действия.

Ар Джей Мити участва в почти всеки епизод от петте сезона на сериала. Той изигра Уолтър Уайт-младши - синът на гимназиалния учител по химия, превърнал се в наркодилър, в чиято роля влезе Брайън Кранстън. Наскоро „В обувките на Сатаната“ бе обявен за най-добрия сериал на XXI век в престижна анкета на „Ню Йорк таймс“, отбелязва АП.

Кранстън каза, че е потънал в „дълбока скръб“ заради загубата на своя „прекрасен син“. „Бях на среща с него, когато той беше едва 14-годишен и току-що бе избран за образа на Уолтър Уайт-младши - роля, която той изигра с толкова много радост и ентусиазъм“, написа Брайън Кранстън в публикация във Фейсбук в понеделник вечерта. „Роден с церебрална парализа, той нито веднъж не позволи на това предизвикателство да му служи като оправдание за каквото и да било. Той се изправяше лице в лице и с огромна решителност с тежкия снимачен график“.

През 2014 г. Мити каза пред АП, че неговото увреждане и съпътстващите го трудности - физиотерапията, семейните проблеми и непосилните медицински сметки - все ключови теми и в самия сериал - всъщност са го направили по-добър в професията му. „Развиваш различна менталност и започваш да гледаш по друг начин на това как светът вижда теб и как ти виждаш света“, казва той. „Успяваш да го използваш в своя полза. И мисля, че това е по-скоро предимство, отколкото нещо, което би те спирало.“

Мити е роден и израснал в Джаксън, щата Мисисипи. След като се премества в Лос Анджелис през 2006 г., за да се занимава с актьорство, той получава малки епизодични роли в ситкоми, преди да извоюва една от главните роли във „В обувките на Сатаната“ през 2007 г. Сериалът се излъчваше от 2008 до 2013 г.

„Това хлапе беше все още съвсем „нешлифован диамант“, когато започнахме да снимаме пилотния епизод“, пише още Кранстън в поста си, „но малко по малко го наблюдавахме как израства в истински прекрасен актьор“. Кранстън допълва: „Обичах го и за мен беше удоволствие да бъда в компанията му през годините на снимки, както и след като светлините на прожекторите над „В обувките на Сатаната“ угаснаха“.

Близките на Ар Джей Мити заявиха в официално изявление, че той „вдъхна автентичност на ролята си и даде глас на хората с увреждания“. Според тях актьорът успешно е използвал „своята известност, за да разчупи стереотипите и да отвори врати за по-голямо представителство на тези хора в киното“.

Освен пред камерата, той се изявяваше и зад нея като продуцент на няколко независими филма.

Като отдаден активист, Ар Джей Мити бе посланик на организациите United Cerebral Palsy и детските болници „Шрайнерс“ (Shriners Children's). Той беше и президент на собствената си фондация „Мити“ (Mitte Foundation), която активно подкрепяше благотворителни и обществени инициативи, насочени към подобряване на живота на хората с увреждания, отбелязва АП.