Четирима души загинаха, трийсет са ранени, при дерайлирането на пътнически влак в Централен Пакистан

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Най-малко четирима души загинаха, а трийсет бяха ранени, при дерайлирането тази сутрин на пътнически влак в Централен Пакистан, съобщиха полицията и говорител на пакистанските железници, цитирани от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Влакът е пътувал от южния пристанищен град Карачи за северозападния град Пешавар и е дерайлирал в Шершах, в провинция Пенджаб, каза говорителят на железниците Калим Ахтар.

Спасителите извадиха телата и на четирите жертви и евакуираха ранените от 14-те вагона на влака, добави говорителят. Пострадалите са настанени за лечение в болница.

На място са изпратени спасители и парамедици, добави Ахтар.

Пакистанският президент Асиф Али Зардари и премиерът Шехбаз Шариф изразиха съболезнования на близките на жертвите в изявления и призоваха властите да окажат възможно най-добрата медицинска помощ на ранените.

Влаковите катастрофи в Пакистан се случват сравнително често, защото железопътната инфраструктура страда в продължение на десетилетия от недостатъчно финансиране, посочва АП. През 2023 г. десет вагона на пътнически влак дерайлираха в Южен Пакистан, при което загинаха 30 души, а над 90 бяха ранени.