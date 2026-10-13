Три деца и две жени бяха ранени при обстрел от хутите в йеменската провинция Таиз

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Три деца и две жени бяха ранени от шрапнели при обстрел от подкрепяните от Иран терористични милиции на хутите срещу населени места в йеменската провинция Таиз, предаде йеменската новинарска агенция САБА, цитирана от БТА.

Пострадалите са настанени в болница. Четирима от ранените са от едно семейство. Те са попаднали под обстрела на милициите в община Ал Дахра, окръг Ал Мафир.

Междувременно 30-годишна жена е ранена при обстрел в община Бир Баша.

Според източниците пострадалите са Сюлейман Хани Али (4 г.), Адхам Хани Али (12 г.), Алаа Емад Али Хамид (6 г.), Хедая Сюлейман Хасан (30 г.) и Рахма Амин Мохамед (30 г.).