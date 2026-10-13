Остава замразен строежът на новата линия на метрото в Атина заради щети на 20 сгради

Строежът на новата линия на метрото в Атина остава замразен заради нанесени щети на намиращи се в района сгради, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема", цитиран от БТА.

Работата по трасето на линия номер 4 в атинския квартал Кипсели беше спирана четири пъти от март до май, когато окончателно беше преустановена заради по-големи от предвидените свличания на земна маса. Под наблюдение са поставени 87 сгради, намиращи се в района. Технически екипи са установили нанесени щети вследствие на строителните дейности при 20 от тях.

Вчера на пресконференция в Министерството на транспорта беше съобщено, че за момента няма определена дата, на която работата по метро линията да бъде подновена. По думите на ресорния министър Христос Димас се дава приоритет на сигурността на гражданите и строителните дейности ще се възобновят само тогава, когато бъде установено, че взетите мерки са надеждни.

През юли в гръцките медии излезе информация за пукнатини в сгради, намиращи се в Кипсели. Според публикациите засегнати бяха около 200 апартамента. От Министерството на транспорта тогава съобщиха, че са установени щети в 40 апартамента. Независим общински орган трябваше да удостовери годността на сградните конструкции.

Четвъртата линия на метрото в Атина трябваше да бъде завършена през 2029 г. Завършването на линията беше отложено официално за 2032 г.