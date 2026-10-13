ЕС търси начин да ограничи доминацията на Starlink в сателитните комуникации

Френският президент Еманюел Макрон призова водещите европейски телекомуникационни компании да създадат нов съюз за укрепване на общия сателитен капацитет на Европа. Инициативата е насочена към ограничаване на доминиращата позиция на Starlink – компанията за сателитни комуникации на американския милиардер Илон Мъск, съобщава „Политико".

В изказването си на Международната космическа среща на върха в Париж миналия месец Макрон публично подкрепи усилията за обединяване на европейските телекомуникационни оператори. Целта е те да навлязат по-активно на пазара на директна сателитна свързаност с мобилни телефони, при която сигналът се предава от сателити направо към устройствата, без да е необходима наземна мобилна инфраструктура.

Във вторник министрите на телекомуникациите на страните от Европейския съюз се събират в Лимерик, Ирландия, за да обсъдят законодателно предложение, което може да улесни достъпа на големите европейски оператори до този пазар.

Планът предвижда Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefónica да обединят усилията си, за да получат достъп до стратегически честотни диапазони, които ще бъдат достъпни от следващата година. Европейската комисия обмисля нова процедура за разпределянето им, която би дала предимство на европейските компании.

Информацията за инициативата беше публикувана първоначално от „Блумбърг" преди речта на Макрон на 10 септември. Двама запознати с преговорите потвърдиха пред „Политико", че се обсъжда подобен план.

„Разглеждаме тази възможност", заяви Микаел Трабия, високопоставен представител на френската телекомуникационна група Orange. Той добави, че компанията иска да предлага подобна услуга на клиентите си, като подчерта, че не желае пазарът да бъде доминиран от един-единствен участник.

От Vodafone отказаха коментар, а Deutsche Telekom и Telefónica не отговориха на запитванията на изданието.

Космическите технологии придобиват все по-голямо стратегическо значение за Европа на фона на геополитическите конфликти, нарастващите изисквания за сигурност и новите технологични възможности. Междувременно Мъск не крие амбициите си да разшири присъствието на Starlink в ниската околоземна орбита, където сателитите осигуряват по-бързи комуникации. Компанията се стреми да получи достъп до ценни честоти, които биха ѝ позволили да предлага мобилни услуги без партньорство с местни телекомуникационни оператори.

Европейският съюз планира през 2027 г. да преразпредели честотния диапазон от 2 гигахерца, използван за сателитни комуникации. Предложението, което ще бъде обсъдено от министрите, предвижда процедурата за предоставяне на лицензи да облагодетелства европейските оператори.

В Брюксел все повече законодатели настояват ЕС да не допуска американската компания да установи господстващо положение на световния пазар.

„Европейските оператори трябва да се обединят, да развиват иновации и да инвестират. Пред тях има много възможности", заяви Ангелика Винци, главен преговарящ на Европейския парламент по въпроса за разпределянето на честотния спектър за мобилни сателитни комуникации.

Винци и други депутати от основните политически групи внесоха поправки към предложението на Европейската комисия от май. Целта им е да се затегнат условията за достъп на компании извън Европа до стратегическите честоти.

Михал Кобоско от центристката група „Обнови Европа", към която принадлежи и политическото семейство на Макрон, също подкрепя мерки за улесняване на европейските телекомуникационни консорциуми.

„Смятам, че не можем да отстъпим пълния контрол върху европейските сателитни комуникации на компании извън Европа", заяви той.

Starlink също засилва усилията си да повлияе на европейските регулатори. През последните две години компанията увеличи лобистката си дейност в Брюксел, като проведе повече срещи с представители на Европейската комисия и евродепутати преди обсъждането на инициативи, които биха могли да ограничат разширяването ѝ.

По-рано тази година американската компания предупреди, че планът на ЕС може да лиши европейците от надеждни услуги за директна сателитна свързаност с мобилни устройства. В документ от четири страници, с който „Политико" разполага, Starlink заявява, че нейните услуги за широколентов интернет и мобилни комуникации са допринесли повече от тези на всеки друг сателитен оператор за постигането на целите на Европейската комисия в областта на свързаността.

Компанията предупреди също, че предложеният подход може да създаде проблеми с радиосмущенията в международен мащаб, включително за системите за спешна комуникация, използвани в Украйна.

В различни части на Европа Starlink неведнъж е предоставяла бърза помощ при извънредни ситуации. В Украйна сателитната мрежа се превърна във важен инструмент за комуникация по време на войната.

Според изследователката Селестин Рабуам от Френския институт по геополитика подобни действия са част от целенасочена стратегия за спечелване на подкрепата на регулаторите.

„Това е стратегия, която виждаме навсякъде, където има хуманитарни кризи или бедствия, свързани с климата. Starlink се намесва, предлага да изпрати терминали и щедро активира услугата си", коментира тя.

През лятото, когато горски пожари обхванаха части от Франция, SpaceX предложи комуникационна подкрепа на френските противопожарни екипи, както направи и в Испания. Френските власти отказаха предложението с аргумента, че пожарите не са причинили мащабни щети на телекомуникационната инфраструктура.

Зад кулисите обаче SpaceX се е опитвала да убеди френските власти, че активирането на Starlink Mobile във Франция за първи път би било полезно и необходимо.

Европейските телекомуникационни оператори също се опитват да защитят позициите си. В меморандум до правителствени представители, с който „Политико" се е запознало, те настояват наземните мрежи да останат основен приоритет, като същевременно признават допълващата роля на сателитните комуникации.

Като примери за европейски инициативи те посочват Eutelsat и сателитната система IRIS², без да споменават компанията на Мъск.

„Starlink може и да не се стреми да направи държавите зависими от нея, но се опитва да се превърне в незаменима услуга", заяви Рабуам. „В момента компанията е единствената, която може да разгръща услугите си толкова бързо и да се адаптира толкова лесно."