Според публикации в медиите японски десни среди продължават да предоставят на водещи международни модели с изкуствен интелект манипулирани исторически данни за Втората световна война. В резултат някои модели дават отговори, отразяващи явно погрешни исторически интерпретации – например определят инцидента от 7 юли 1937 г. като „военен сблъсък между Япония и Китай", а Нанкинското клане се представя като „падането на Нанкин". Използването на този нов похват, за да се реабилитира историята на японската агресия от 30-те и 40-те години на миналия век е тенденция, която изисква повишено внимание от международната общност.

Поради исторически причини японският милитаризъм не бе подложен на ясна и категорична равносметка. Японски десни среди открито оспорват утвърдените исторически оценки за Токийския процес и се стремят да избегнат отговорността за престъпленията на своята страна.

Съдейки по настоящите действия на японското правителство, „когнитивната война" има и по-дълбока цел – да подпомогне „ремилитаризацията" на страната и да създаде обществена подкрепа за постигането на така наречената „нормализация на държавата".

Наскоро японски медии разкриха основни положения от проект на „План за развитие на отбранителните способности", който все още се подготвя. Според публикуваната информация през следващите пет години общите разходи за отбрана на Япония може да достигнат 70-80 трилиона йени – почти двойно повече спрямо средствата, предвидени в действащия петгодишен план.

В самата Япония също се чуват гласове, критикуващи правителството, че избягването на историческата отговорност води до погрешна политика спрямо Китай. Японските управляващи трябва да се вслушат в тези гласове и да преосмислят позициите си, като предприемат конкретни действия за коригиране на допуснатите грешки.