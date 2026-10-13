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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23724312 www.24chasa.bg

Вицепремиерът Хъ Лифън обсъди с Тим Кук развитието на „Епъл“ в Китай и икономическите отношения със САЩ

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 12 октомври вицепремиерът Хъ Лифън се срещна в Пекин с Тим Кук, изпълнителен председател на борда на директорите на „Епъл".

По време на разговора им Хъ Лифън заяви, че изпълнението на договореностите между държавните ръководители на Китай и САЩ и изграждането на стабилни и конструктивни отношения, основани на уважение, справедливост и равнопоставеност, са важни за стабилността и развитието както на двете страни, така и на световната икономика. Той подчерта, че това ще осигури по-голяма предвидимост и благоприятни условия за работа на международните компании.

Китай приветства „Епъл" и останалите технологични компании да задълбочават взаимноизгодното си сътрудничество със страната и да се възползват от възможностите, които предоставя модернизацията на Китай, каза още вицепремиерът.

Тим Кук заяви, че „Епъл" има увереност в дългосрочното си развитие на китайския пазар и ще продължи да използва контактите си с бизнес средите за насърчаване на стабилни търговско-икономически отношения между САЩ и Китай.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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