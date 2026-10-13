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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23724319 www.24chasa.bg

Си Дзинпин призова за международно сътрудничество в здравеопазването

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският председател Си Дзинпин призова за изграждане на глобална общност за здраве и сътрудничество при преодоляването на основните предизвикателства в здравеопазването. Той направи изявлението си на Националната конференция по здравеопазване, проведена на 12 и 13 октомври в Пекин.

Си Дзинпин заяви, че от 2012 г. насам Китай е изградил най-голямата система за медицинско обслужване в света. Той определи периода на 15-ата петилетка (2026-2030) като ключов за постигането на целта до 2035 г. страната да реализира стратегията „Здрав Китай" и да подобри здравето на населението.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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