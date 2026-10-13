Над 3000 експоната ще бъдат представени на китайското авиокосмическо изложение в Джухай

Повече от 3000 експоната, около 10% от които се показват за първи път, ще бъдат представени на 16-ото Китайско международно изложение за авиация и космонавтика. То ще се проведе от 7 до 13 декември в Джухай, провинция Гуандун.

В събитието ще участват 1100 компании от близо 50 държави. В основната изложбена зона са заявени 170 летателни апарата – рекорден брой в историята на изложението, което тази година отбелязва 30 години от създаването си. В програмата са включени и демонстрации на китайски и чуждестранни пилотажни групи.