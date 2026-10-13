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В Инчуан бе открит 47-ият Световен конгрес по лозарство и винарство

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 12 октомври в Инчуан, административния център на Нинся-хуейския автономен район, беше открит 47-ият Световен конгрес по лозарство и винарство, съпътстван от събрание на държавите членки на Международната организация по лозата и виното (OIV).

Според представители на бранша форумът ще помогне на китайските производители да се адаптират към международните стандарти и да разширят сътрудничеството си с чуждестранни партньори. Очаква се участниците да обсъдят и решения за справяне с климатичните промени и насърчаване на устойчивото развитие на световната винена индустрия.

Към 2025 г. площите с винени лозя в Нинся-хуейския автономен район надхвърлят 40 000 хектара. Годишно в района се бутилират 140 млн. бутилки вино, което се изнася в над 40 държави и района.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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