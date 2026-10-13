Китайски учени откриха ген, свързан с образуването на гънките в човешкия мозък

Китайски учени установиха как древен ген участва в образуването на гънките на мозъчната кора – откритие, което хвърля нова светлина върху еволюцията на човешкия мозък. Изследването на екипа, ръководен от Шъ Лей от Института по зоология в Кунмин към Китайската академия на науките, е публикувано в списание Nature Genetics.

Учените установили, че генът CCNB1IP1, съществувал още преди появата на приматите, постепенно е увеличил активността си в хода на еволюцията. Сравняването на данни за генната активност в мозъчната кора на мишки, дървесни земеровки, мармозетки, макаци и хора показало, че нивото на експресия на гена е най-високо при човека и е свързано със степента на нагъване на мозъчната кора.

Екипът идентифицирал и регулаторна последователност, наречена CRE1, която стимулира повишената активност на гена. При експеримент с генетично модифицирани мишки, в чийто геном бил въведен CCNB1IP1, се появили гънки в мозъчната кора, която обикновено е гладка. Животните показали и по-добри резултати при тестове за учене и памет.

Досега се смяташе, че разрастването и усложняването на мозъчната кора при приматите се дължи главно на появата на нови гени. Резултатите показват, че важна роля може да играят и древни гени, чиято активност се променя чрез регулаторни механизми.

Според изследователите откритието предлага нов подход към изучаването на еволюцията на човешкия мозък и може да помогне за изясняване на причините за някои нарушения в неврологичното развитие.