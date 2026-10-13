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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23724358 www.24chasa.bg

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим изложбата „Т-Рекс царят на динозаврите"

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим изложбата „Т-Рекс царят на динозаврите", която се проведе в Природонаучния музей в Пекин. Това е първият случай, в който фосили на скелет на тиранозавър рекс се показват в континентален Китай. Изложбата събира и най-изчерпателната досега колекция от екземпляри от семейството на тиранозаврите в Китай.

Събитието разкрива над 100 ценни експоната, включително скелетът на младия тиранозавър Роки и този на възрастния тиранозавър Регина, който е с дължина над 12 метра. Регина идва в Пекин специално от Музея на динозаврите в германския град Алтмюлттал.

Организаторите с гордост споделиха, че изложбата представя на Китай международни палеонтологични ресурси от най-високо ниво, укрепва научното образование на широката общественост и отговаря на нарастващото търсене на висококачествени културни изложби.

Вижте всичко това в новото видео на Павел Гълъбов, приятно гледане!

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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