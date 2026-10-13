Украинският външен министър: Русия съзнателно не зачита човешкия живот

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Украински граждани са ранени при последния руски удар срещу търговски кораби близо до българските териториални води, написа в социалната мрежа Екс украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

"Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България, който доведе до раняването на граждани на Украйна и Азербайджан, още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва", написа Сибига.

Той призова партньорите да увеличат натиска и санкциите над Русия и да вземат решителни действия, за да потърсят отговорност от нея и да защитят свободата на корабоплаването, предава БТА.

"Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия", добави украинският външен министър.