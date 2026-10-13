Урсула фон дер Лайен: Ние сме с България, атакуващите трябва да бъдат подведени под отговорност

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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди остро нападенията с дронове край българския бряг в Черно море. В пост в социалните мрежи тя заяви, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна.

Това е неприемливо, силно осъждам ударите по търговски кораби край българския бряг, написа Фон дер Лайен, съобщава БТА. Тя допълва, че подобни действия заплашват живота на екипажите и сигурността в Черно море.

Подкрепяме България и сме благодарни на спасителите за бързия отговор, добавя председателят на ЕК. Отговорните за нападението трябва да понесат отговорност, завършва Фон дер Лайен.