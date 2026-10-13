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Украинският външен министър за ударените кораби: Русия използва глада като оръжие

Тони Маскръчка

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Украинският външен министър Андрий Сибига . СНИМКА: Фейсбук Министерство на външните работи на Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибига коментира ударите срещу нови два кораба в близост до морската граница на България тази вечер.

„Последният удар на Русия по търговски кораби близо до териториалните води на България, който доведе до ранявания на граждани на Украйна и Азербайджан, за пореден път демонстрира умишленото пренебрежение от страна на Москва към живота на цивилните и безопасността на корабоплаването в Черно море", казва в изявление външният министър.

Той призова партньорите да увеличат натиска върху Русия, да засилят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я подведат под отговорност и да защитят свободата на корабоплаване.

„Черно море е жизненоважна артерия за световната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да използва глада като оръжие и да държи света за заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия", се казва още в официалната позиция.

Украинският външен министър Андрий Сибига . СНИМКА: Фейсбук Министерство на външните работи на Украйна

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