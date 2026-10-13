Един загина с влакче на ужасите в САЩ, има и ранени

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Един мъж загина, а няколко души бяха ранени вчера при инцидент с влакче на ужасите в увеселителен парк в щата Джорджия, в южната част на САЩ, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Води се разследване, за да се установят точните обстоятелства около инцидента, станал вчера следобед в увеселителния парк "Шест знамена над Джорджия" ("Six Flags Over Georgia"), съобщи полицията на окръг Коб.

Няколко очевидци заявиха пред местната телевизия "11 Алайв" в Атланта, част от мрежата на Ен Би Си, че са видели как човек пада от влакчето "Голиат" и се удря няколко пъти в съоръжението.

"Не мога да си представя ужаса, с който са се сблъскали посетителите и служителите", заяви председателката на изпълнителния съвет на окръга Лиса Купид, като нарече инцидента ужасна трагедия.

Операторът на тематичните паркове "Шест знамена" увери, че е реагирал незабавно и сътрудничи изцяло на разследващите, като изрази "дълбоки съболезнования" на близките на жертвата, съобщи говорител на компанията.

Влакчето на ужасите "Голиат" може да достигне скорост от над 110 км/ч на височина от около 60 метра по време на обиколки с продължителност 3 минути и 30 секунди, според сайта на компанията за увеселителни паркове.

Компанията, която има обекти из цяла Северна Америка, съобщи, че като предпазна мярка временно е затворила девет подобни атракциона в шест от своите паркове, съобщи БТА.