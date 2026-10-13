Българският паспорт е на 21-во място сред страните в Шенген по възможности за безвизово пътуване

Българският паспорт заема 21-во място сред паспортите на 29-те държави от Шенгенското пространство и 20-о място в общата световна класация на международната изследователска платформа Passport Reports, публикувана днес.

Непосредствено пред България в подреждането на шенгенските държави са Румъния и Хърватия, които заемат съответно 20-а и 19-а позиция. След страната ни се нареждат Чехия на 22-ро място, Латвия на 23-то и Словакия на 24-то.

Начело в класацията са Люксембург, Испания и Швейцария, следвани от Белгия и Франция. В първата десетка влизат още Дания, Финландия, Германия, Италия и Нидерландия. Последните три места сред държавите от Шенген се заемат от Литва, Лихтенщайн и Исландия.

Според данните на платформата притежателите на български паспорти могат да пътуват без виза до 119 държави, а други 27 предоставят възможност за получаване на виза при пристигане. За още 10 държави се изисква електронно разрешение за пътуване. Така общият брой на достъпните дестинации без предварително издадена виза достига 156.

Класацията се изготвя въз основа на броя държави, до които притежателите на съответния паспорт могат да пътуват без виза, с електронно разрешение за пътуване или с виза при пристигане. При равен брой дестинации предимство получават паспортите, осигуряващи достъп без виза до повече държави, а след това се отчитат възможностите за пътуване с електронно разрешение и с виза при пристигане.

Разликата в двете класации се дължи на начина на номериране на позициите в тях. В световното подреждане паспортите с еднакви показатели споделят едно и също място, докато в класацията за Шенген всяка държава получава отделна поредна позиция, дори когато резултатите съвпадат.

„Паспорт Рипортс" се представя като независима изследователска и издателска платформа с нестопанска цел, която събира и анализира данни за визовите режими и възможностите за международно пътуване. Организацията публикува класации, сравнителни анализи и информация за паспортите на 199 държави на 34 езика, като посочва, че прилага еднакви критерии за оценяването им.

Платформата уточнява, че класациите и визовите изисквания могат да се променят, поради което пътуващите трябва да проверяват актуалните условия за влизане в съответните държави преди отпътуване, съобщава БТА.