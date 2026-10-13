Папа Лъв XIV ще бъде опериран в "папската" болница "Джемели"

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Болница "Джемели" в Рим, където трябва да бъде опериран белодробен възел на папа Лъв XIV, е известна като "папската болница" и дори беше наречена "Трети Ватикан" от папа Йоан Павел Втори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Американският папа днес трябва да бъде приет в лечебното заведение в северозападната част на италианската столица, където цял етаж е предвиден за папи, и ще остане там около седмица.

Аржентинският му предшественик Франциск (2013-2025) лежа в болницата четири пъти заради различни здравословни проблеми - операция на коремна херния през юни 2023 г., респираторна инфекция през март същата година, операция на дебелото черво през юли 2021 г. и двойна пневмония през зимата на 2025 г. - няколко седмици преди да почине на 88-годишна възраст.

По време на последния си престой, който продължи пет седмици, в основното фоайе на болницата бяха давани пресконференции от лекарите му пред журналисти от цял свят.

В деня на изписването си през март 2025 г. аржентинският папа се появи много отслабнал на балкона сред бурни аплодисменти от стотици вярващи, събрали се пред болницата – картина, която беше видяна по целия свят.

Йоан Павел Втори (1978-2005) от своя страна беше лекуван там девет пъти и прекара в болницата общо 153 дни, заради което се пошегува, че "Ватикана номер едно е площад "Свети Петър", Ватикана номер две е замъка Гандолфо (лятната резиденция близо до Рим), а болница "Джемели" е Ватикана номер три".

Неговите повтарящи се и продължителни престои в болницата доведоха до това Ватиканът да му създаде мини-резиденция там, отбелязва АФП.

Поради съображения за сигурност папският апартамент е разположен на десетия, последен етаж, а достъпът до него се осъществява по дълъг коридор под прякото наблюдение на италианската полиция и жандармерията на Ватикана.

Този малък, боядисан в бяло апартамент, е обзаведен в семпъл стил - включва легло, телевизор, баня, кухня, медицинско оборудване и малък параклис.

Този папски апартамент бе създаден през май 1981 г., когато папа Йоан Павел Втори бе тежко ранен по време на стрелба на площад "Свети Петър" от турчина Мехмед Али Агджа, преди да бъде откаран за операция в болница "Джемели".

Йоан Павел Втори, чиито жизненоважни органи не бяха засегнати при стрелбата, претърпя сериозна операция, продължила близо шест часа, но доброто му здравословно състояние му помогна да преодолее изпитанието.

Той се връща в болницата няколко пъти - последните два приема бяха през 2005 г, само седмици преди смъртта му.

Наследникът му на поста папа Бенедикт XVI не е известно да е лежал в болницата, поне публично.

Открита през 1964 г. болница "Джемели", чието пълно име е Университетска поликлинична фондация „Агостино Джемели" - е най-голямата болница в Рим. В нея работят над пет хиляди души, става ясно от уебсайта ѝ.

Тя е част от Университета на Светото Сърце - католически университет, основан през 1921 г. в Милано (Северна Италия) и считан за най-големия католически университет в Европа, с няколко кампуса в цяла Италия.