ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте склада, в който ремонтират машините за гласу...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23725284 www.24chasa.bg

13 деца мигранти изчезнаха мистериозно в Одрин

2692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
мигранти

Властите в турския град Одрин провеждат издирвателни операции на територията на града, във връзка с изчезването на 13 чуждестранни деца от център за настаняване миналата неделя, съобщава в. „Биргюн", позовавайки се на изявление на турското министерство на семейството и социалните услуги.

Според изявлението в неделя общо 14 деца с чуждестранен произход, настанени в център за първоначален прием в Одрин от миграционните власти на Турция, са получили разрешение да отидат до магазин без придружител. Впоследствие в центъра за настаняване се е върнало само едно от децата, а оттогава останалите 13 са в неизвестност.

От министерството подчертават, че органите на реда и местните власти са уведомени за случая своевременно и на територията на града вече са предприети издирвателни операции за намирането на децата, съобщава БТА.

За момента няма допълнителна информация за възрастта и гражданството на децата, които властите издирват.

мигранти

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)