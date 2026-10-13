13 деца мигранти изчезнаха мистериозно в Одрин

Властите в турския град Одрин провеждат издирвателни операции на територията на града, във връзка с изчезването на 13 чуждестранни деца от център за настаняване миналата неделя, съобщава в. „Биргюн", позовавайки се на изявление на турското министерство на семейството и социалните услуги.

Според изявлението в неделя общо 14 деца с чуждестранен произход, настанени в център за първоначален прием в Одрин от миграционните власти на Турция, са получили разрешение да отидат до магазин без придружител. Впоследствие в центъра за настаняване се е върнало само едно от децата, а оттогава останалите 13 са в неизвестност.

От министерството подчертават, че органите на реда и местните власти са уведомени за случая своевременно и на територията на града вече са предприети издирвателни операции за намирането на децата, съобщава БТА.

За момента няма допълнителна информация за възрастта и гражданството на децата, които властите издирват.