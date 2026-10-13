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Втори мъж е задържан в Полша заради заплахи срещу премиера Туск

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снимка: РОЙТЕРС

Полската полиция задържа 46-годишен мъж по подозрение в подстрекаване към убийство на държавни ръководители, включително премиера Доналд Туск и председателя на Сейма (долната камара на парламента) Влоджимеж Чажасти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на правителството Адам Шлапка заяви в Екс, че мъжът е бил задържан в Оборники, Западна Полша.

Това е вторият арест във връзка със заплахи за насилие срещу политици в Полша за последните три дни.

В неделя полицията задържа мъж на възраст над 60 години в района на Долношльонско воеводство заподозрян в планиране на нападение срещу Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

снимка: РОЙТЕРС

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