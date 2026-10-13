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Рюте: Разговарях с премиера Радев, при нужда ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

При необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана. Това написа в профила си в Екс генералният секретар на НАТО Марк Рюте след разговора си с българския премиер Румен Радев. 

"Разговарях с българския министър-председател относно последните нападения срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море. Вече укрепихме позициите си по източния фланг и ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана", написа Рюте. 

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715
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