Прокуратурата в Кочани иска постоянен арест за Ива Михайлова

Прокуратурата в Кочани тази сутрин е уведомила съда, че Ива Михайлова е нарушила наложените ѝ мерки за неотклонение, и е внесла предложение за отмяна на досегашните мерки и налагане на мярка "задържане под стража" поради опасност от укриване, предава бТВ.

Съдия от съда в Кочани трябва да се произнесе по предложението на прокуратурата.

Ако съдът уважи предложението, незабавно ще бъде издадена заповед до Министерството на вътрешните работи за обявяване на международно издирване, тъй като вече е ясно, че Ива Михайлова се намира извън територията на Северна Македония.

Това означава, че при установяване на местонахождението ѝ в чужбина (включително в България) местните полицейски власти следва да я задържат.

След официалното установяване на местонахождението ѝ или потвърждение, че тя се намира в София, северномакедонското Министерство на правосъдието ще подготви и изпрати официално искане за екстрадиция до българските власти.

В понеделник Михайлова изненада българските и северномакедонските власти като мина границата без знанието им и въпреки забраната да напуска родното Кочани. Година след тежката катастрофа и след 8 отказа да получи лечение в България в понеделник 23-годишното момиче бе прието в "Пирогов".

Оказа се обаче, че официално нито България, нито Северна Македония знае как е станало това. Още в първите дни след катастрофата, заради която е подсъдима, властите там отнемат личните ѝ документи - и българските, и северномакедонските, и ѝ налагат забрана да напуска Кочани. Промяна на тези обстоятелства досега не е съобщавана публично.