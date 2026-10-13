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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23725787 www.24chasa.bg

Кремъл потвърди, че ударената от украинците технологична компания "Яндекс" е зле

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: 24 часа

Кремъл съобщи, че правителството обсъжда проблемите, пред които е изправена руската технологична компания „Яндекс", работеща и в областта на изкуствения интелект, след като Украйна нанесе удари по три от нейните центрове за данни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е твърде рано да се прецени дали прекъсванията в работата на услугите вследствие на атаките са причинили финансови загуби на потребителите.

Попитан дали правителството обмисля механизъм за компенсиране на потребителите, той каза, че „в момента „Яндекс" изпитва затруднения и, разбира се въпросът се обсъжда от правителството, но компанията предприема спешни мерки за справяне с последиците от атаката".

„Компанията е силна и стабилна", заяви Песков пред репортери.

През последната седмица бе съобщено за три атаки срещу центрове за данни на компанията, наричана „руския Гугъл". Тя управлява най-популярната търсачка в страната, както и приложения за доставка на храна и поръчка на таксита, използвани от милиони потребители.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

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