Вучич: Ако има безредици на 25 октомври, ще ги потушим

Бившият сръбски президент Александър Вучич, който е водач на листата на доскоро управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) обяви, че не очаква да избухнат безредици по време на изборите на 25 октомври и в деня след това, но смята, че има прояви на „истерия" и „номера", предават сръбските медии, цитирани от БТА.

„Ако има безредици, те бързо ще бъдат потушени", каза Вучич в ефира на руската телевизия, базирана в Белград, "РТ Болкан" (RT Balkan), отговаряйки на въпроса какво очаква да се случи в изборния ден и особено в деня след изборите.

На въпроса дали очаква неконтролируеми прояви на социално недоволство – Вучич отговори, че „отдавна изобщо не се страхува от безредици".

Той обяви, че СПП ще спечели с пълно мнозинство на изборите, което според него означава около 130 до 140 депутаски мандата.

Според Вучич партията на протестиращите студенти "Студентската листа" ще получи от 36 до 40 процента от гласовете.

Изборите, които ще се проведат на 25 октомври, бяха свикани от президента Александър Вучич преди оставката му от поста на 27 септември. Той съкрати втория си и последен според закона президентски мандат с над седем месеца, като сега участва в изборите с партията си Сръбска прогресивна партия. Вотът се провежда след близо две години студентски протести, започнали след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.