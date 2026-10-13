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Извънредна ситуация затвори летището в Нюрнберг, вдигнаха изтребители

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Летище СНИМКА: Pixabay

Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради "предполагаема извънредна ситуация във въздуха", съобщи полицейски говорител, цитиран от ДПА.

Затварянето бе обявено малко преди по разписание да кацне самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу.

Говорител на летището каза, че машината се е приземила безаварийно, но работата на аерогарата остава нарушена, а полицията в момента е обезопасила периметъра.

Говорителят потвърди също, че самолетът е бил придружен от изтребители "Юрофайтър".

Полицейски представител каза, че предполагаемата извънредна ситуация "все още е непотвърдена". Засега няма данни колко големи сили е разположила полицията на място, съобщава БТА.

Нюрнберг е вторият по големина град в южната германска провинция Бавария след нейната столица Мюнхен.

 

Летище СНИМКА: Pixabay

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