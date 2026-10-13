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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23726208 www.24chasa.bg

ЕС приветства отмяната на унгарски закон срещу ЛГБТК от времето на Орбан

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Европейският съюз приветства днес решението на унгарския парламент да отмени законодателство, насочено срещу ЛГБТК общността, прието по време на управлението на бившия националистически премиер Виктор Орбан, като го определи като "важен знак" за ангажираността на страната с ценностите на ЕС, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Приветстваме този важен знак за ангажираност с нашите общи ценности", заявиха еврокомисарите Майкъл Макграт и Хаджа Лахбиб в съвместно изявление.

Те припомниха, че Съдът на Европейския съюз е установил, че разпоредбите, приети по време на управлението на Орбан, нарушават европейското право.

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