Отвориха летището в Нюрнберг след тревогата

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Германската полиция отмени тревогата, която по-рано днес бе обявена на летището в Нюрнберг заради предполагаема извънредна ситуация във въздуха, свързана с пътнически самолет, пристигащ от Гърция, предаде ДПА.

„Проверките на място показаха, че няма опасност", заяви говорител на полицията и добави, че продължава работата за установяване на причините за задействане на алармата. „Всичко на самолета е наред. Пътниците и пилотите са добре", каза още полицейският говорител.

На този етап властите не оповестяват допълнителна информация.

Летището беше затворено заради съобщение за възможна извънредна ситуация на борда на самолет, извършващ редовен полет от гръцкия остров Корфу, който трябваше да кацне в 12:00 ч. германско време.

Представители на авиационните власти заявиха, че е бил предаден код за извънредна ситуация, пише БТА.

Говорител на летището каза, че самолетът се е приземил без инциденти и потвърди, че е бил придружен от изтребители „Юрофайтър".

Според германските служби за контрол на въздушното движение изтребителите са излетели от базата на 74-то тактическо авиационно крило в Нойбург на Дунав, провинция Бавария, където два изтребителя „Юрофайтър" се поддържат в денонощна бойна готовност за извънредни ситуации. Изтребителите вече са се завърнали в базата, заяви говорителят на летището в Нюрнберг.

Инцидентът се случи няколко часа след като полицията съобщи за възможни наблюдения на дронове на летището. Трима пилоти независимо един от друг съобщиха, че са забелязали обект по време на излитане или кацане, който е можел да бъде дрон.

Заради временното затваряне на летището са били забавени два пристигащи и четири заминаващи полета.

Броени часове преди инцидента от полицията заявиха, че трима пилоти, изпълняващи полети от или към летището, са видели обект, който може да е бил безпилотен летателен апарат. Служители на летището, гранична полиция и ръководството на въздушното движение веднага са започнали да търсят обекта, като в операцията се включи и хеликоптер.