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Радев обсъди с румънския премиер как да се пазим от атаките с дронове в Черно море

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Премиерът Румен Радев разгледа изложението на дронове в Интер Експо Център СНИМКА: Георги Палейков

Министър-председателят Румен Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море.

В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането сигурността в региона и безопасното корабоплаване.

Румен Радев отбеляза и изразената подкрепа от страна на ЕС и НАТО по време на проведените от него по-рано днес разговори с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на Алианса Марк Рюте, за оказване на помощ при изясняването на обстоятелствата при тези атаки в Черно море и за засилване на способностите за наблюдение и контрол на въздушното и морско пространство.

Премиерът Румен Радев разгледа изложението на дронове в Интер Експо Център СНИМКА: Георги Палейков

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