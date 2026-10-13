Може да пуснат Калин Джорджеску под домашен арест

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску ще бъде пуснат под домашен арест, предават местните медии. Решението е на Трибунала в Букурещ, но то не е окончателно и подлежи на обжалване. Това означава, че Джорджеску няма да бъде незабавно освободен от централния арест. Той ще остане зад решетките, докато Апелативният съд в Букурещ не разгледана жалбата, подадена от Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма.

Калин Джорджеску бе арестуван на 29 септември във връзка с делото, по което е обвинен в измама на бизнесмен за сумата от 1,1 милиона евро. Срещу него се водят още две наказателни дела – едно за предполагаеми действия срещу конституционния ред на Румъния чрез планиране на опит за преврат, и друго – за предполагаемо пропагандиране на фашистка идеология.

„Домашен арест? Пак злоупотреба, но и победа за протестите – малка победа за румънския народ", написа преди минути на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук лидерът на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион.

От задържането на Калин Джорджеску хиляди негови поддръжници протестират всяка вечер пред централния арест в Букурещ, където той се намира.