MИ5 отделя повече ресурси срещу заплахите от чужди държави, отколкото през Студената война

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Ръководителят на британската разузнавателна служба MИ5 заяви, че службата отделя повече ресурси за противодействие на заплахите от чужди държави, отколкото по време на Студената война, като определи Русия като „агресор номер едно".

Кен Маккалъм предупреди, че MИ5 вече е изправена пред ситуация, в която „оперативните ни мисии, свързани с тероризма и заплахите от чужди държави, са почти еднакви по мащаб". По думите му заплахите от чуждестранни противници са се увеличили четирикратно през последното десетилетие.

В годишната си реч в централата на вътрешното разузнаване в Лондон той предупреди също за нарастващите заплахи от Иран и за „тероризма на крайната десница".

Той добави, че MИ5 е „залавяла терористи, опитващи се да използват изкуствен интелект (AI)", включително чрез интегрирането му с дронове. Той предупреди, че Великобритания трябва да изпреварва развитието на нововъзникващи заплахи, като например нови биологични оръжия.

Ръководителят на MИ5 заяви, че Русия води хибридна война, като внимателно избягва действия, които биха предизвикали съвместен отговор от НАТО. По думите му Кремъл би постъпил „неразумно", ако прекрачи тази граница.

Маккалъм заяви, че Русия се въздържа от „конвенционален военен конфликт" с алианса и вместо това се опитва да дестабилизира европейските държави. Междувременно напредъкът ѝ в пълномащабното нахлуване в Украйна е „минимален и постигнат с ужасяващо висока цена".

Той каза, че успехите на MИ5 в разкриването и експулсирането на руски шпиони от Великобритания са принудили Кремъл да разчита на заплащането на посредници за извършване на нападения.

Той продължи:

„След като традиционното му прикрито присъствие беше практически унищожено с почти 1000 експулсирания от началото на инвазията, глобалният инструментариум на Кремъл е отслабен. Затова виждаме как той трескаво се опитва да плаща на престъпници, за да изпълняват поръчките му."

Той добави:

„Това не са действията на велика сила, която има стратегическо превъзходство."

Междувременно Кен предупреди, че Иран също разширява хибридната си кампания във Великобритания.

Ръководителят на разузнаването заяви, че през последната година са извършени 50 ареста във връзка с дейности, свързани с Иран.

По думите му голяма част от иранската агресия е насочена срещу еврейските общности, но има и атаки срещу „по-трудни цели, като военни обекти".

Кен не коментира директно арестите във връзка с предполагаем заговор във военновъздушната база RAF Fairford. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че този предполагаем план „почти сигурно е бил ръководен от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран".

Ръководителят на MI5 обаче заяви:

„Мога да кажа, че онези, които се опитват да предизвикват хаос по британските улици - независимо дали става дума за наети насилници тук, или за техните покровители в чужбина - ще срещнат непоколебим отпор."

Кен добави, че британският Закон за националната сигурност от 2023 г., предназначен да противодейства на лица, работещи срещу интересите на Великобритания в полза на чужди държави, се използва активно. Законът е прилаган за справяне със заплахи от Китай, както и от Иран и Русия.

По отношение на възникващите заплахи, свързани с изкуствения интелект, сър Кен заяви:

„Изкуственият интелект вече ускорява с огромна сила надпреварата в киберсигурността между нападателите и защитниците."

„Той може да създава пропаганда и радикализиращо съдържание, персонализирани спрямо конкретния човек."

„Залавяли сме терористи, опитващи се да използват изкуствен интелект, за да подобрят методите си за разузнаване и планиране на нападения, като дроновете с изкуствен интелект добавят ново измерение към заплахата."

Ръководителят на MИ5 заяви пред присъстващите в централата на службата „Темс Хаус", че заплахата, която го тревожи най-много, е възможността екстремистки групи да използват изкуствен интелект за създаването на биологични оръжия.

Той подчерта, че тази заплаха „все още не се е реализирала", но предупреди, че технологията има „потенциала да промени мащаба на опасността, свързана със съществуващи или дори с нови биологични оръжия".

Сър Кен продължи:

„Тези рискове са реални. Разузнавателната общност на Великобритания - MИ5, GCHQ и MИ6 - работи в тясно сътрудничество с Британския институт за сигурност на изкуствения интелект, който е признат в световен мащаб, за да се справи с тях."

Той заяви, че изкуственият интелект крие и непознати досега заплахи, като каза пред присъстващите в „Темс Хаус":

„Казано възможно най-просто, човешката история не ни е дала никакъв опит в справянето с противник, който е по-интелигентен от нас."

През април нивото на терористична заплаха във Великобритания беше повишено до „сериозно" (severe) за първи път от пет години. Това означава, че извършването на терористично нападение се смята за много вероятно.

Кен заяви, че ислямистки организации като „Ал Кайда" и така наречената „Ислямска държава" продължават да организират и да вдъхновяват нападения. Повишеният риск обаче се дължи „в значителна степен" и на тероризма на крайната десница.

Той продължи:

„През последната година най-отчетливата тенденция е увеличаването на случаите, при които екстремистки възгледи, свързани с антиимиграционни и антимюсюлмански настроения, прерастват в намерение за извършване на терористични актове."

По думите на сър Кен крайнодесният тероризъм често засяга млади хора и се подхранва от интернет.

Той добави, че през последните месеци MИ5 е разследвала случай, свързан с „13-годишно дете във Великобритания, радикализирано от крайнодесни екстремистки идеи".

Кен заяви:

„Това разследване ни даде информация, която позволи на един от нашите международни партньори да предотврати смъртоносно нападение на своя територия."