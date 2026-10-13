САЩ и НАТО не са предупредили Украйна за последния руски удар по Киев

Украйна не е получила предупреждение от партньорите за за последния руски удар с балистични ракети по Киев. Президентът Володимир Зеленски заяви, че обменът на разузнавателна информация е „точно това, което помага да се предотврати смъртта на хора".

"Русия изненада украинската столица с последната си атака, като удари страната с над 100 дрона и пет балистични ракети", заяви във вторник Зеленски.

„Разузнавателната информация за изстрелванията на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки животи и това е един от най-критичните въпроси. Точно това помага да се предотврати смъртта на хора – когато има ранно предупреждение за балистични ракети", каза Зеленски, цитиран от Politico.

Той добави: „Що се отнася до този удар, за съжаление, нямаше предупреждение от страна на партньорите."

Киев обикновено получава сигнал за предстоящи руски ракетни удари чрез системата на Центъра за командване и управление на бойното пространство (Battlespace Command and Control Center), която се управлява и контролира от военните на САЩ и членовете на НАТО, наред с други.

Въпреки това, украинският външен министър Андрий Сибиха заяви във вторник на Варшавския форум за сигурност, че обменът на разузнавателна информация чрез платформата продължава.

„Те (американците) казаха на украинците, че не е имало предупреждение поради лоши метеорологични условия, което в Киев не се счита за адекватна причина. Поради това мнозина все повече се тревожат, че причината може да е била друга", заяви пред POLITICO служител, запознат с въпроса, при условие за анонимност.

Системата за предупреждение за ракетни удари и преди е давала дефекти.

„Понякога тази информация не достига до нас. Това не е първият случай... Ако този път е имало конкретни технически проблеми, мисля, че специалистите ще се справят с това. И ще решат проблема заедно с нашите партньори", каза във вторник говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат.

Съобщава се, че миналата седмица САЩ отново са заплашили да спрат споделянето на разузнавателна информация, ако Киев не преустанови ударите по руски петролни рафинерии. Зеленски не потвърди публично заплахата, но отстъпи от позицията си.

„Украйна не е извършвала удари по руски петролни рафинерии или по енергийния сектор като цяло през двата дни, откакто американският президент обяви енергийно примирие. Русия обаче не се вслуша в думите на американския президент", заяви Зеленски, призовавайки САЩ да поемат водеща роля в мирните преговори.

„Руснаците атакуваха както нашите енергийни съоръжения, така и критичната ни инфраструктура, изпращайки напълно ясни сигнали, че нямат намерение да се въздържат от удари по Украйна. Само през тези два дни под атака попаднаха деветнадесет региона на страната ни", добави той.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че както Русия, така и Украйна са се съгласили на енергийно примирие, защото той така е казал – „и ако то е било нарушено, и двете страни са го нарушили".

„Всъщност руският президент Владимир Путин иска да сключи сделка и ние трябва да накараме Зеленски също да поиска сделка", каза Тръмп.

Русия все още не е коментирала балистичните удари, но излезе с общо изявление, в което се посочва, че са били поразени военни обекти и съоръжения за производство на оръжие на територията на Украйна.

Въпреки това руският външен министър Сергей Лавров заяви в понеделник, че Зеленски не заслужава пауза във военните действия в отговор на енергийното примирие: „Не мисля, че той заслужава почивка. Не мисля, че отново ще се доверим на уверения и обещания", каза той.